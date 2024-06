Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Gonsenheim Autofahrerin mit über 3 Promille Atemalkohol

Mainz - Gonsenheim (ots)

Gestern Abend gegen 21:00 Uhr meldete sich ein Zeuge bei der Polizei und teilte mit, dass er soeben eine schlafende Autofahrerin am Straßenrand angesprochen hatte und diese vermutlich alkoholisiert sei. Er selbst war mit dem Fahrrad unterwegs und auf den parkenden Porsche am Fußgängerüberweg in der Hindenburgstraße aufmerksam geworden. Als er die Fahrerin weckte und auf ihre falsche Parksituation ansprach, antwortete diese mit dem "Mittelfinger" und fuhr weiter. Der Zeuge fuhr in die gleiche Richtung und konnte die Einsatzkräfte über den Standort der Porsche-Fahrerin informieren. An der Ecke Kaiserstr. / Bauhofstraße wurde die 49-jährige Fahrerin schließlich einer Verkehrskontrolle unterzogen, wobei den Einsatzkräften sofort starker Alkoholgeruch auffiel. Ein Atemalkoholtest belief sich auf über 3 Promille. Den Führerschein musste die Fahrerin aus Frankfurt abgeben und eine Blutprobe über sich ergehen lassen.

