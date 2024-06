Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Keine Straftat nach Brand einer Pizzeria in Hochhaus

Mainz (ots)

Brandermittler der Kriminalpolizei Mainz sowie ein Brandsachverständiger konnten am gestrigen Dienstag nach dem Brand einer Pizzeria im Hochhaus, Hechtsheimer Straße 37 a am Freitag, 14.06.2024 den Brandort betreten. Umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen sowie Begutachtungen der Brandstelle führten zum Ausschluss eines strafbaren Verhaltens. Als Brandursache wird von einem technischen Defekt eines TV-Receivers in der Pizzeria ausgegangen. Bei dem Brand wurden entgegen erster Meldungen lediglich zwei Personen leicht verletzt. Diese konnten noch in der Nacht des Brandes wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden. Schäden an Wohnräumen sind durch den Brand nicht entstanden.

