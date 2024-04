Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Magstadt: Hoher Sachschaden nach Pkw-Aufbruch

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Donnerstag (28.03.2024), 18:00 Uhr, und Dienstag (02.04.2024), 18:00 Uhr, brach ein noch unbekannter Täter gewaltsam einen VW auf, der auf dem Parkplatz eines Autohauses in der Renninger Straße in Magstadt abgestellt war. Der Unbekannte baute einen Airbag aus und versuchte das eingebaute Navigationsgerät zu entwenden, was jedoch misslang. Der Wert des Diebesgutes kann noch nicht genau beziffert werden. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 8.000 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Maichingen unter Tel. 07031 20405-0 oder per Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

