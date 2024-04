Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: 51-Jähriger in psychischem Ausnahmezustand

Ludwigsburg (ots)

Ein 51 Jahre alter Mann sorgte am Mittwoch (03.04.2024) gegen 17.00 Uhr auf einem Fuß- und Radweg im Bereich des Bahnhofs in Vaihingen an der Enz für Verunsicherung, da er mit einem Messer herumgewedelt und dabei Unzusammenhängendes gefaselt haben soll. Ein 22-jähriger Zeuge alarmierte hierauf die Polizei. Zwei Streifenwagenbesatzungen fahndeten nach dem Mann und konnten ihn auf einem asphaltierten Weg zwischen dem Bahnhof und Illingen feststellen. Der 51-Jährige verhielt sich kooperativ, redete jedoch wirr. Er wurde von den Einsatzkräften durchsucht, wobei ein Messer aufgefunden wurde. Der 51-Jährige wurde zunächst in Gewahrsam genommen und im weiteren Verlauf in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Gemäß den derzeitigen Ermittlungen kam es zu keinen Straftaten.

