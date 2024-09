POL-PDNW: Sachbeschädigung

Neustadt/Weinstraße (ots) - Am 14.09.2024 zwischen 11:45 Uhr und 12:30 Uhr kam es auf dem Piratenspielplatz in der Wallgasse zum Diebstahl eines Skateboards. Im genannten Zeitraum besuchte der neunjährige Geschädigte mit seiner Mutter und seinem Skateboard den Spielplatz. In einem unbeobachteten Moment entwendete ein bislang unbekannter Täter das hellblaue Kinderskateboard des kleinen Jungen. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 50EUR. Zeugenhinweise nimmt die Polizei ...

