POL-PDNW: Skateboarddiebstahl

Kirchheim an der Weinstraße (ots) - Gestern (13.09.24) wurde ein 17 Jahre alter Fahrer eines Leichtkraftrades bei einem Verkehrsunfall verletzt. Der Jugendliche befuhr die B 271 von Grünstadt kommend in Richtung Herxheim am Berg. An der Einmündung K 1 bog ein 73 Jahre alter Autofahrer unter Missachtung der Vorfahrt des Kraftradfahrers nach rechts in die B 271 ein. Bei der Gefahrenbremsung verlor der Zweiradfahrer die ...

