Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Zeugenaufruf - Falschfahrer auf der A650

A650 / Gem. Fußgönheim (ots)

Am Samstag, den 15.09.2024, gegen Mitternacht wurden Verkehrskontrollen im Auffahrtsbereich der A650 in Friedelsheim durchgeführt. Ein 24-Jähriger Suzuki-Fahrer befuhr zunächst die B37 entgegen der Fahrtrichtung und fuhr dann im Anschluss die Richtungsfahrbahn der A650 in Fahrtrichtung Bad Dürkheim entgegen der Fahrtrichtung. Die Verfolgung wurde umgehend aufgenommen. Die Polizei verfolgte den Geisterfahrer parallel auf der richtigen Fahrbahn. Der Geisterfahrer wurde zunächst aus den Augen verloren. Das Fahrzeug konnte jedoch kurze Zeit später von der Polizei erneut festgestellt werden. Der Geisterfahrer hatte die Autobahn offenbar an der Ausfahrt Maxdorf/Fußgönheim verlassen und ist dann in richtiger Fahrtrichtung wieder auf die A650 in Richtung Ludwigshafen aufgefahren. Unmittelbar nach der Anschlussstelle Maxdorf wurde das Fahrzeug von der Polizei auf dem rechten Fahrstreifen angehalten. Bei dem Fahrer konnten deutliche Anzeichen auf eine Alkoholisierung festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,18 Promille. Dem 24-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet und sein Führerschein sichergestellt.

Glücklicherweise kam durch den Geisterfahrer niemand zu Schaden.

Die Polizeiautobahnstation Ruchheim bittet Zeugen, die evtl. durch Falschfahrer gefährdet wurden, oder weitere Angaben zu dem Falschfahrer machen können, sich unter 06237 9330 oder via E-Mail an pastruchheim@polizei.rlp.de zu wenden.

