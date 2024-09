Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Dienst-Kfz der Polizei RLP

Bad Dürkheim (ots)

Am Freitag, den 13.09.2024 gegen 12:25 Uhr kam es auf der B37, in Höhe der Mülldeponie in Bad Dürkheim zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden unter Beteiligung eines Streifenwagens der Polizei Rheinland-Pfalz. Der 23-jährige Polizeibeamte befuhr mit dem Streifenwagen unter Nutzung des Blaulichtes die B37 von der A650 kommend in Fahrtrichtung Bad Dürkheim. Das Martinshorn war am Streifenwagen nicht eingeschaltet. Auf einem nahegelegenen Feldweg zur B37 wollte der Streifenwagen wenden, um wieder auf die A650 in Fahrtrichtung Ludwigshafen aufzufahren. Die 27-jährige aus dem Landkreis Bad Dürkheim stammende Unfallbeteiligte befuhr mit ihrem VW Golf die B37 von der A650 kommend in Fahrtrichtung Bad Dürkheim. Als der Streifenwagen von dem Feldweg wieder auf die B37 fahren wollte kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Bei dem Verkehrsunfall wurde niemand verletzt. Der Streifenwagen war nicht mehr fahrbereit und musste vor Ort abgeschleppt werden. Der VW Golf war weiterhin fahrbereit.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca.25000EUR.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

