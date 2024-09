POL-PDNW: Eine Schorle zu viel...

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

...hatte am Mittwoch, den 12.09.2024, gegen 22:00 Uhr, ein 25-Jähriger Mann aus der VG Edenkoben. Dieser befuhr die Pfalzgrafenstraße in Richtung Schillerstraße. Hierbei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem parkenden Fahrzeug. An beiden PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt ca. 50000 Euro. Während der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine Alkoholisierung des Fahrers. Ein durchgeführter freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert über 1,1 Promille. Der Fahrer gab an zwei Weinschorle getrunken zu haben. Es ergaben sich zudem Hinweise auf den missbräuchlichen Konsum von Drogen. Der Fahrer wurde aufgrund leichter Verletzungen durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Dort wurde ihm zudem eine Blutprobe entnommen. Ihm wurde vorläufig die Fahrerlaubnis entzogen und eine Anzeige wegen des Gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr wurde gefertigt. Die Polizei Neustadt weist ausdrücklich auf die Risiken des Alkoholkonsums in Verbindung mit dem Führen von Kraftfahrzeugen hin.

