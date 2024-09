Freiwillige Feuerwehr Frankenthal

FW Frankenthal: Drei Verletzte bei Verkehrsunfall auf der L 523 zwischen Frankenthal und Bobenheim-Roxheim

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Durch Kräfte der Feuerwehr Frankenthal, welche sich einsatzbereit auf Grund einer Veranstaltung einer örtlichen Brandschutzfirma an dem Motorcross-Gelände in Frankenthal befanden, wurde gegen 09:27 Uhr ein lauter Knall von der benachbarten Landstraße L 523 zwischen Frankenthal und Bobenheim-Roxheim bemerkt, sowie eine leichte Rauchentwicklung.

Die Besatzung des Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs fuhr zusammen mit einem weiteren - mit Ersthelfern und Feuerwehrkräften besetzen Löschfahrzeug der ausrichtenden Brandschutzfirma - die Einsatzstelle an. Dort konnten drei verunfallte PKW´s festgestellt werden. Die erste Sichtung ergab drei verletzte Personen, von denen eine auf Grund Rückenschmerzen zunächst im Fahrzeug belassen und betreut wurde. Dies war jedoch nicht eingeklemmt. Zusammen mit dem nachgeforderten Rettungsdienst wurden die Personen versorgt. Die im Fahrzeug sitzende Person wurde gemeinsam mit dem Rettungsdienst achsengerecht aus dem Fahrzeug geholt. Zusammen mit der zwischenzeitlich durch die Integrierte Leitstelle Ludwigshafen ebenfalls alarmierte Feuerwehr Bobenheim-Roxheim wurden die Absperrmaßnahmen abgesprochen und die weiteren Sicherungsmaßnahmen an den verunfallten Fahrzeugen aufgeteilt. Die drei Verletzten wurden durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die Unfallstelle wurde für die Bergung der Fahrzeuge und die weiteren Ermittlungsmaßnahmen an die Polizeiinspektion Frankenthal übergeben. Diese führt die Ermittlungen zur Unfallursache und Schadenshöhe. Die L 523 war während der Einsatz- und Bergungsmaßnahmen entsprechend durch die Polizei gesperrt.

Die Feuerwehr Frankenthal war mit 12 Kräften und 3 Fahrzeugen vor Ort im Einsatz, ebenso die Freiwillige Feuerwehr Bobenheim-Roxheim, sowie der Rettungsdienst mit insgesamt drei Rettungswagen.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Frankenthal, übermittelt durch news aktuell