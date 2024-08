Freiwillige Feuerwehr Frankenthal

FW Frankenthal: Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Die Feuerwehr Frankenthal war am gestrigen Montagabend (26.08.2024) gegen 20:33 Uhr in die Schraderstraße in Frankenthal mit dem Stichwort "Gebäudebrand" alarmiert worden. Mehrere Anrufer hatten über Notruf mitgeteilt, dass bereits Flammen aus dem Erdgeschoss schlagen würden. Bei Eintreffen des Löschzuges konnte dies so bestätigt vorgefunden werden, das Treppenhaus des Mehrfamilienhauses war bereits völlig verraucht. Glücklicherweise hatten die Bewohner der Brandwohnung diese bereits verlassen können, ebenso weitere Bewohner der übrigen Wohnungen. Zwei Personen befanden sich auf ihren Balkonen außerhalb des aufsteigenden Brandrauches, so dass in Sicherheit waren, dort zunächst belassen und betreut wurden.

Unter schwerem Atemschutz erfolgte parallel eine Überprüfung des verrauchten Treppenhauses auf mögliche Personen, sowie dessen Belüftung, ein erster Außenangriff, sowie ein kontrollierter Innenangriff. Die in Vollbrand stehende Küche konnte zügig gelöscht werden. Die anschließenden Nachlöscharbeiten und danach die Belüftung der teilweise leicht verrauchten Wohnungen über der Brandwohnung dauerten bis ca. 22:00 Uhr. Durch die Bereitschaftsdienst der Stadtwerke Frankenthal wurde die Brandwohnung stromlos geschalten. Auf Grund des Brandschadens ist diese nicht mehr nutzbar. Alle übrigen Wohnungen blieben bewohnbar. Durch den Rettungsdienst, welcher mit mehreren Rettungswagen und Notärzten, sowie dem leitenden Notarzt und dem Organisatorischen Leiter vor Ort war, wurden insgesamt 12 Personen vor Ort gesichtet und anschließend 5 Personen mit Verdacht auf leichte Rauchgasintoxikationen in umliegende Kliniken verbracht. Im weiteren Verlauf wurden durch das THW Frankenthal zwei Fenster der Wohnung notverschalt. Die Einsatzstelle wurde an den Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums Rheinpfalz übergeben, welcher auch die Ermittlungen zur Brandursache und Schadenshöhe führt.

Die Feuerwehr Frankenthal war mit 33 Kräften und 9 Fahrzeugen vor Ort im Einsatz.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Frankenthal, übermittelt durch news aktuell