Freiwillige Feuerwehr Frankenthal

FW Frankenthal: Feuerwehr Frankenthal stark gefordert am gestrigen Tag

Frankenthal (Pfalz)

Am gestrigen Donnerstag den 01.08.2024 war die Feuerwehr Frankenthal bei insgesamt 21 Einsätzen stark gefordert.

Bis zum Nachmittag waren bereits fünf Einsätze abzuarbeiten, wobei es sich um zwei kleinere technische Hilfeleistungen, sowie um drei ausgelöste automatische Brandmeldeanlagen handelte. Bei zwei Auslösungen konnte kein Grund vor Ort festgestellt werden, bei einem Alarm handelt es sich glücklicherweise nur um angebranntes Essen in einem Appartement einer Seniorenwohneinrichtung in der Innenstadt.

Ab 21:39 Uhr sorgte dann die über Frankenthal ziehende Unwetterfront für schlagartig ein hohes Einsatzaufkommen. Der erste Einsatz führte die Feuerwehr ins Städtische Rathaus am Rathausplatz, dort hatte die Brandmeldeanlage aus nicht nachvollziehbaren Gründen ausgelöst. Danach folgten 14 weitere unwetterbedingte Einsätze - meist in Form von "vollgelaufenen" Kellern. Bei einem Großteil der Einsätze war jedoch der Wasserstand zu gering, dass hier Pumpen und sonstige Geräte der Feuerwehr hätte zum Einsatz gebracht werden können. Eine Überflutung der B9 im Bereich der Anschlussstelle Frankenthal-Studernheim in Rtg. Ludwigshafen konnte durch das Öffnen eines Gullys bzw. Schachtdeckels behoben werden. Zudem wurde einer der Frankenthaler Werkfeuerwehren durch die Lieferung von Material bei deren Einsatzmaßnahmen unterstützt. Die Unwettereinsätze waren gegen 23:45 Uhr beendet.

Um 00:07 Uhr ging es dann für die Einsatzkräfte nochmals zu einem ausgelösten Rauchmelder in die Johannes-Mehring-Straße in Frankenthal. Dort sorgte angebranntes Essen für deutlichen Brandgeruch und eine leichte Verrauchung. Die Wohnung musste gewaltsam geöffnet, der schlafende Bewohner geweckt und das angebrannte Essen beseitigte werden. Der Wohnungsinhaber wurde vorsorglich dem Rettungsdienst zur Untersuchung übergeben. Die Wohnung ist nach Belüftungsmaßnahmen weiterhin bewohnbar.

In Rahmen der Unwettereinsätze waren insgesamt 8 Fahrzeuge mit 35 Kräften an den verschiedenen Einsatzstellen gebunden.

Freiwillige Feuerwehr Frankenthal