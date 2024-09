POL-PDNW: Sachbeschädigung an Pkw - Zeugenaufruf

Bad Dürkheim (ots) - Am Samstag, dem 07.09.2024 um 09:45 Uhr ereignete sich in der Straße "Seilerbahn" in Bad Dürkheim, ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Eine 21-jährige Pkw-Fahrerin hatte ihren Pkw an der genannten Örtlichkeit am Fahrbahnrand geparkt und befand sich außerhalb Ihres Pkw's. Eine 43-jährige Pkw-Fahrerin befuhr mit ihrem Pkw ebenfalls die genannte Straße und musste aufgrund der, ...

mehr