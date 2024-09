Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Resümee 608. Dürkheimer Wurstmarkt 2024 - Vormarkt vom 06.09. - 10.09.2024

Bild-Infos

Download

Bad Dürkheim (ots)

Am 06.09.2024 startete der 608. Dürkheimer Wurstmarkt.

Die Sicherheit auf dem Festgelände steht dabei in besonderem Fokus der Polizei. Unsere Maßnahmen erfolgen in enger Zusammenarbeit mit der U.S. Militär Polizei, der Ordnungsbehörde, der Feuerwehr, dem Rettungsdienst und dem Veranstalter. Durch diese koordinierte Zusammenarbeit aller beteiligten Institutionen gewährleisten wir einen reibungslosen Ablauf und ein hohes Maß an Sicherheit für alle Besucher.

Wie schon in den vergangenen Jahren ist auch 2024 die Polizei auf der Wurstmarktwache und auf dem Festgelände mit starken Kräften unterwegs. Bei wurstmarktfreundlichem Wetter und einer angenehmen Besucherzahl registrierte die Polizei in der Zeit des Vormarkts, 06.09.2024 bis 10.09.2024, 15 Körperverletzungsdelikte, drei Taschendiebstähle, zwei Beleidigungen und sechs Sachbeschädigungen. In der Gesamtzahl liegen damit die auf dem Wurstmarkt entdeckten Straftaten deutlich unter dem Aufkommen des Vorjahrs.

Die Polizeidirektion Neustadt zieht für den Vormarkt eine positive Bilanz und wünscht allen Besuchern weiter einen erlebnisreichen und friedlichen Wurstmarkt 2024.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell