Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einparkversuch unter Alkoholeinfluss endet im Graben

Schifferstadt (ots)

Am Freitagmittag (28.06.2024) meldeten Passanten der Polizeiinspektion Schifferstadt den missglückten Einparkversuch einer 60-Jährigen auf einem Supermarktplatz in der Waldseer Straße. Diese fuhr mit ihrem Auto über Parkplatzbegrenzung und kam im Graben zum Stehen. Gegenüber den Passanten gab die 60-Jährige an, Alkohol getrunken zu haben. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 2,27 Promille. Der Dame wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Verletzt wurde niemand. Die Dame erwartet nun ein Strafverfahren.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell