POL-PDLU: Streit am Bahnhof eskaliert

Frankenthal (ots) - Am Samstag, den 29.06.2024, gegen 12:00 Uhr kam es in der Lambsheimer Straße in Frankenthal zu einem Verkehrsunfall. Hierbei übersah der nachfolgende Fahrer das verkehrsbedingte Anhalten des vorausfahrenden und fuhr diesem hinten auf. Es kam zu einem hohen Sachschaden. Durch die Polizei konnte weiterhin festgestellt werden, dass der 26-Jährige ...

mehr