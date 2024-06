Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: versuchter Einbruchsdiebstahl mit Festnahme

Bild-Infos

Download

Frankenthal (ots)

Am 30.06.2024 gegen 04:30 Uhr konnte ein Zeuge zwei Personen beobachten, welche ein Hoftor in der Jahnstraße in Frankenthal durch Übergreifen öffneten und sich anschließend in das Anwesen begaben. Nach dem das Gebäude durch Einsatzkräfte umstellt wurde, konnten der 47-Jährige Täter und die 43-Jährige Täterin festgenommen werden. Bei der Durchsuchung der Personen und mitgeführten Sachen konnten ebenfalls Betäubungsmittel fest- und sichergestellt werden. Die beiden erwarten nun mehrere Strafverfahren.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell