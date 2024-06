Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Körperverletzung durch mehrere Personen am Rathausplatz

Bild-Infos

Download

Frankenthal (ots)

Am Abend des 29.06.2024, gegen 23:20, Uhr wurde hiesige Dienststelle über eine Schlägerei auf dem Rathausplatz in Frankenthal informiert. Infolge der Meldung wurde die Örtlichkeit umgehend angefahren und der 39-Jährige Geschädigte konnte mit einer blutenden Verletzung am Kopf angetroffen werden. Dieser sei zuvor durch 6-7 Personen geschlagen worden, ehe ihm Bekannte zur Hilfe eilten und ebenfalls angegangen wurden. Noch vor Eintreffen der Polizei habe sich die Tätergruppe entfernt und konnte trotz Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Die Ursache der Auseinandersetzung ist nicht bekannt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell