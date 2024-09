Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Fahndung nach Taschendieben

Meinerzhagen (ots)

Im Rahmen eines Einkaufs im Lidl-Markt Meinerzhagen wurde einer Geschädigten am 22.02.2024 ihre Geldbörse inklusive Debitkarten und Bargeld entwendet. Anschließend versuchte ein männlicher Tatverdächtiger an einem Geldautomaten der Volksbank in Südwestfalen (Hauptstelle Meinerzhagen) erfolglos Bargeld abzuheben.

Während des Einkaufs wurde die Geschädigte von zwei dicht an ihr vorbeilaufenden Tatverdächtigen angerempelt. Sie vermutet, dass dabei ihre Geldbörse entwendet wurde.

Wer kann Hinweise zum abgebildeten männlichen Tatverdächtigen geben? Zum Foto: https://polizei.nrw/fahndung/145447

Sachdienliche Hinweise nimmt die Wache Meinerzhagen unter 02354/9199-0 entgegen. (dill)

