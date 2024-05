POL Schwaben Nord: Diebstahl eines Kennzeichens

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Samstag (25.05.2024), gegen 02.00 Uhr, kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 21-Jährigen und drei bislang unbekannten Personen in einem Club in der Maximilianstraße. Wie der Polizei nun bekannt wurde, kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem 21-Jährigen und dem bislang Unbekannten. Anschließend schlug der bislang unbekannte Täter den 21-Jährigen. ...

