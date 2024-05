POL Schwaben Nord: Sachbeschädigung durch Graffiti

Augsburg (ots) - Lechhausen - Am vergangenen Freitag kam es zu einer Unfallflucht in der Leipziger Straße. Der Unfallverursacher fuhr offenbar weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Gegen 08.00 Uhr stellte ein 41-jähriger Mann seinen BMW in der Leipziger Straße ab. Als er gegen 13.45 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte bemerkte er einen Streifschaden an der rechten vorderen Seite. Es entstand ein ...

