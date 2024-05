Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Biebesheim an Rhein (ots)

Am Samstag, den 11.05.2024, zwischen 14:40 Uhr und 14:50 Uhr wurde in der Albert-Hammann-Straße Höhe Hausnummer 1, gegenüber der Volksbank, ein dort geparkter weißer Toyota Auris beschädigt. Am Fahrzeug wurde der linke Außenspiegel abgefahren. Zeugen beschrieben das flüchtige Fahrzeug als einen schwarzen Mini Cooper beziehungsweise dunkelgrauen Opel Mokka. Wer (weitere) Hinweise zu dem Unfallverursacher geben kann, möge sich bei der Polizeistation Gernsheim unter 06258/ 9343-0 melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell