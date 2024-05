Polizei Bochum

POL-BO: Verkehrsunfall mit einem Linienbus und zwei verletzten Personen

Bochum (ots)

Am Samstag, 04.05.2024, gegen 21:14h, befuhr ein Linienbus der örtlichen Verkehrsbetriebe die Straße "An der Landwehr" in Fahrtrichtung Westen. Der Bus war zu diesem Zeitpunkt mit ca. 15 Personen besetzt. Zur selben Zeit befuhr ein 65-jähriger Bochumer mit seinem Pkw die Straße "An der Landwehr" in entgegengesetzter Fahrtrichtung. In Höhe der dortigen Rechtskurve (Bereich Idunastr.) kam der Pkw nach links von seiner Fahrspur ab und kollidierte frontal mit dem Linienbus. Zwei Insassen des Busses verletzten sich dabei leicht, konnten aber nach ärztlicher Behandlung vor Ort wieder entlassen werden. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die Unfallstelle wurde für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 17.000EUR. Da der Unfallverursacher alkoholisiert war, wurde ihm auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen.

Das hiesige Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

