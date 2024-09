POL-PDNW: PI Grünstadt - Trunkenheit im Verkehr

Neustadt/Weinstraße (ots) - In der Nacht vom 13.09.2024 auf den 14.09.2024 beschädigte ein bisher unbekannter Täter die Fensterscheibe eines leerstehenden Einfamilienhauses in der Dudostraße. Nach bisherigem Ermittlungsstand warf der Täter die Scheibe mit einem Schorleglas ein. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 500EUR. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Neustadt unter 06321 854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen. Rückfragen bitte an: ...

