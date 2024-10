LPI-NDH: Ausgelöster Rauchmelder sorgt für Polizei- und Feuerwehreinsatz

Bischofferode (ots) - Am vergangenen Wochenende wurde ein Bürogebäude im Eichsfeldkreis von Einbrechern heimgesucht. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt in das Gebäude in der Straße Siedlung Thomas-Müntzer. Im Inneren durchsuchten sie die Räumlichkeiten. Ersten Ermittlungen zufolge erbeuteten die Unbekannten nichts. Sie verursachten einen Sachschaden von mehr als 3000 Euro. Die Tat ereignete sich ...

mehr