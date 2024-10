Feuerwehr Offenburg

FW-OG: Brand im Stromverteilerkasten - Feuerwehreinsatz im Hochhaus

Offenburg (ots)

Ein Brand im Stromverteilerkasten einer Wohnung im dritten Obergeschoss eines Hochhauses in Uffhofen hat am Sonntagmorgen einen umfangreichen Feuerwehreinsatz nach sich gezogen. Kurz vor 09.00 Uhr waren die zwei Frauen und ein Mann in der Wohnung vom Alarm des Rauchwarnmelders im Flur aufgeschreckt worden und hatten den Rauch aus dem Hausanschluss bemerkt. Geistesgegenwärtig und überaus vorbildlich informierten die Bewohner über den europaweiten Notruf 112 die Hilfskräfte, verließen unverzüglich die Brandwohnung und schlossen die Türe hinter sich. Dabei vergaßen sie auch die Schlüssel nicht, so dass die Feuerwehr wenige Minuten später zur Brandbekämpfung in das vierzehnstöckige Hochhaus vorgehen konnte. Das Schadenfeuer an der brennenden Elektroinstallation wurde mithilfe von Kohlendioxid gelöscht. Die betroffene Wohnung wurde durch eine Elektrofachkraft stromlos geschaltet, ein Ventilator drückte den Brandrauch aus den betroffenen Zimmern der Wohnung. Zur Kontrolle des Versorgungsschachtes brach die Feuerwehr ein Stück aus der Wand heraus. Zudem wurden alle benachbarten Wohnungen auf eine mögliche Rauchausbreitung kontrolliert. Glücklicherweise stellte glücklicherweise keine Brandausbreitung fest. Die FEUERWEHR OFFENBURG war mit einem Großaufgebot von neun Fahrzeugen und dreißig Einsatzkräften bis zum späten Vormittag an der Einsatzstelle tätig. Verletzt wurde niemand. Brandursache und Schadenhöhe sind derzeit noch unklar. Die Brandwohnung ist zumindest vorübergehend nicht bewohnbar. Die Unterbringung der Betroffenen konnte privat organisiert werden.

Original-Content von: Feuerwehr Offenburg, übermittelt durch news aktuell