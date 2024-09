Feuerwehr Offenburg

FW-OG: Glückliche Tierrettung aus schwindelnder Höhe

Offenburg (ots)

Die FEUERWEHR OFFENBURG rettete am heutigen Nachmittag gegen 13.45 einen entkräfteten und völlig verängstigten Kater von einem Gaubendach in der Offenburger Innenstadt.

Das Tier war über einen Balkon in der Steinstraße nach draußen geklettert, konnte jedoch aufgrund der steilen Dachneigung und der rutschigen Ziegel nicht mehr zurück steigen. Die Besitzerin versuchte zwar, den Kater zu locken, dies misslang jedoch und die Fellnase verharrte hilflos auf dem Giebel einer Dachgaube in etwa 10 Metern Höhe über der belebten Fußgängerzone. Ein Feuerwehrmann konnte die absturzgefährdete Katze vom Leiterkorb der Drehleiter aus zu fassen bekommen und unter dem Beifall mehrerer Zuschauer wohlbehalten in die überglücklichen Arme seiner Besitzerin zurückbringen.

Feuerwehr Offenburg