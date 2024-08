Polizei Aachen

POL-AC: Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht im Würselener Gewerbegebiet

Würselen (ots)

Nach einem Unfall mit einem verletzten Fahrradfahrer am vergangenen Freitag (23.8.24) sucht die Polizei Aachen den Fahrer eines roten Kleinwagens.

Am Freitagmittag gegen 13.30 Uhr war ein 49-jähriger Fahrradfahrer auf der Schumanstraße aus Richtung Adenauerstraße in Richtung St.-Jobser-Straße unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen bog ein Auto zur selben Zeit von der Ausfahrt an der Waschstraße nach links in die Schumanstraße ab. Offenbar übersah der Fahrer des Wagens den Radfahrer. Der Mann aus Würselen bremste sein Rad stark ab, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei flog er über den Lenker und stürzte zu Boden. Glücklicherweise wurde der Mann nur leicht verletzt. Er wollte selbstständig ein Krankenhaus aufsuchen. Von dem Fahrer des Wagens fehlt jede Spur.

Das Verkehrskommissariat der Aachener Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum Fahrer in dem roten Kleinwagen machen können. Wer etwas beobachtet hat, soll sich bitte melden: unter der Rufnummer 0241-9577 42101 (tagsüber) oder unter 0241-95770 (außerhalb der normalen Bürozeiten). (sk)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell