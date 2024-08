Polizei Aachen

POL-AC: Mit Motorradfahrer zusammengestoßen und geflüchtet - Polizei sucht mutmaßlichen Unfallverursacher

Würselen (ots)

Nach einem Unfall mit einem schwerverletzten Motorradfahrer im Stadtteil Broichweiden ist der mutmaßliche Verursacher flüchtig. Die Polizei sucht nun dringend Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen war ein unbekannter Autofahrer gestern Abend (25.8.24) gegen 21.10 Uhr auf der Eschweilerstraße in Richtung L223 unterwegs. Beim Linksabbiegen in Richtung Hauptstraße übersah er offenbar den entgegenkommenden Motorradfahrer, der auf der L223 in Richtung Eschweilerstraße fuhr. Der 38-jährige Mann aus dem niederländischen Simpelveld konnte trotz Vollbremsung einen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge nicht verhindern. Er wurde über die Motorhaube des Fahrzeugs geschleudert und blieb verletzt auf der Straße liegen. Der unbekannte Autofahrer flüchtete in einem kleinen gelben Auto, ohne sich um den schwer verletzten Mann zu kümmern. Zeugen alarmierten den Rettungswagen, der den Verletzten in ein Krankenhaus brachte.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Aachen hat die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen. Wer Hinweise zu dem flüchtigen Autofahrer geben kann, wird gebeten, sich zu melden: tagsüber unter 0241-9577 42101 oder außerhalb der Bürozeiten unter 0241-95770.

Das Bild darf im Rahmen der Berichterstattung rechtefrei verwendet werden. (sk)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell