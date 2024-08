Polizei Aachen

POL-AC: Versuchter Geschäftseinbruch in Burtscheid - Tatverdächtige gefasst

Aachen (ots)

Bereits in der vergangenen Woche wurden zwei tatverdächtige Männer nach einem versuchten Geschäftseinbruch auf ihrer Flucht gestellt.

Es war am frühen Freitagmorgen (16.08.2024) gegen 04:45 Uhr, als ein Anwohner in der Kapellenstraße die Polizei rief. Er hatte zuvor zwei männliche Personen dabei beobachtet, wie sich diese an den Eingangstüren dortiger Geschäfte zu schaffen machten.

Die eingesetzten Polizeibeamten trafen einen 15-Jährigen und einen 22-Jährigen nach kurzer Fahndung in unmittelbarer Nähe an. Der 22-Jährige ist bereits wegen diverser Eigentumsdelikte bekannt, der 15-Jährige ist bisher zweimal beim Ladendiebstahl erwischt worden. Beide wurden bereits am Freitagmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Aachen wegen fehlender Verhältnismäßigkeit entlassen.

Einer der beiden Tatverdächtigen hatte versucht, auf einem Fahrrad zu flüchten, welches er nach bisherigen Ermittlungen zuvor in der Kapellenstraße entwendet hatte. Das Fahrrad wurde sichergestellt und konnte seinem Besitzer zurückgegeben werden. An den Eingangstüren der Geschäfte entstand Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. (kg)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell