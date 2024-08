POL-AC: Nächtlicher Rollerdieb gefasst - Fahndung nach Komplizen dauert an

Herzogenrath (ots) - Nach einem Unfall auf der Hauptstraße im Bereich der Kreuzung zur Sebastianusstraße sucht die Polizei Zeugen. Am Samstagnachmittag (17.8.24) war dabei ein Mädchen leicht verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen war das 11-jährige Kind gegen 14 Uhr auf der Hauptstraße in Richtung "Willibrordstraße" unterwegs. Weil es an einem geparkten ...

mehr