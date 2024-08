POL-AC: Verletzte Personen nach Schlägerei

Aachen (ots) - Am heutigen Donnerstag (15.08.2024) kam es gegen 18:30 Uhr im Elisengarten zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen. Vermutlich erlitt ein flüchtiger Täter im Zuge dieser Schlägerei eine blutende Verletzung an der linken Hand. Ein weiterer, 17jähriger Mann trug Schnitte an mehreren Fingern davon. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr kann bei ihm ausgeschlossen werden. Die Hintergründe des Streits sind ...

