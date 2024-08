Polizei Aachen

POL-AC: Zeugenaufruf nach Unfallflucht - Polizei bittet um Mithilfe

Herzogenrath (ots)

Nach einem Unfall auf der Hauptstraße im Bereich der Kreuzung zur Sebastianusstraße sucht die Polizei Zeugen. Am Samstagnachmittag (17.8.24) war dabei ein Mädchen leicht verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen war das 11-jährige Kind gegen 14 Uhr auf der Hauptstraße in Richtung "Willibrordstraße" unterwegs. Weil es an einem geparkten Auto auf dem Gehweg nicht vorbeikam, wechselte das Mädchen kurz auf die Straße. Zur gleichen Zeit befuhr ein Kleinkraftrad die Hauptstraße in entgegengesetzter Richtung. Offenbar war der Fahrer - so schilderte die Schülerin - kurzzeitig abgelenkt, fuhr ein Stück nach rechts und somit in ihre Richtung. Um auszuweichen, sprang sie auf den Gehweg und verletzte sich dabei.

Das Mädchen wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Kleinkraftrads fuhr weiter, ohne sich um das Kind zu kümmern.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Aachen hat die Ermittlungen unter anderem wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Wer Hinweise zum Unfall oder dem Fahrer geben kann, wird gebeten, sich zu melden: tagsüber unter 0241-9577 42101 oder außerhalb der Bürozeiten unter 0241-95770. (sk)

