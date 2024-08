Polizei Aachen

POL-AC: Festnahme nach Verfolgungsfahrt im Nordkreis

Alsdorf/Aldenhoven/Baesweiler (ots)

Bereits am Freitagabend (16.08.2024) ist es zu einer Verfolgungsfahrt im Nordkreis gekommen.

Ein Motorradfahrer war einer zivilen Polizeistreife gegen 18 Uhr in Alsdorf-Hoengen aufgrund seiner unsicheren Fahrweise aufgefallen. Anhaltezeichen und das Blaulicht ignorierte der Fahrer und setzte seine Fahrt auf einem Radweg in Richtung Aldenhoven-Siersdorf fort. Die Verfolgungsfahrt ging bis Setterich weiter, wo der Motorradfahrer schließlich bei einem Wendemanöver stürzte.

Der 26-Jährige versuchte zu Fuß zu flüchten, die Polizeibeamten hinderten ihn aber an der Flucht und legten ihm Handfesseln an. Bei einer Überprüfung seiner Identität stellte sich heraus, dass nach dem Mann gefahndet wird. Er war von einem Hafturlaub nicht in die JVA zurückgekehrt und wurde seitdem gesucht, er hat noch circa zwei Jahre Gefängnisstrafe zu verbüßen.

Der Mann wurde festgenommen und dem Polizeigewahrsam zugeführt. Das Motorrad sowie die daran angebrachten Kennzeichen - die auf ein anderes Motorrad zugelassen sind - waren als gestohlen gemeldet. Außerdem war der Flüchtige nicht im Besitz eines Motorradführerscheins. (kg)

