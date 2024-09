Feuerwehr Offenburg

FW-OG: Abschlusslage: Gebäudebrand in Offenburg

Bühl - Starke Rauchentwicklung im Ortskern

Offenburg / Bühl (ots)

Nachdem die Feuerwehr den Brand in dem alten Fachwerkhaus gegen 19.30 Uhr unter Kontrolle gebracht hatte, werden die Nachlösch- und Aufräumarbeiten noch einige Stunden in Anspruch nehmen. Das Schadenfeuer hat in dem eineinhalbgeschossigen Wohngebäude schweren Schaden verursacht. Ein Nachbar meldete sich gegen Ende der Einsatzmaßnahmen noch und klagte über Übelkeit und Husten. Er wurde durch den Rettungsdienst untersucht. Ansonsten war kein Personenschaden zu beklagen.

Ein glücklicher Umstand war, dass sich die Einsatzstelle zum einen in der Nähe der zuständigen Einsatzabteilung der freiwilligen Feuerwehr und zum anderen aufgrund des Weinfestes in Offenburg sich eine Wachmannschaft auf der Feuerwache im Dienst befand. Daher begannen mehrere Atemschutztrupps bereits wenige Minuten nach dem Alarm in dem völlig verqualmten Gebäude mit der Suche nach möglichen Vermissten und der Brandbekämpfung. Die Feuerwehr löschte sowohl im Innenangriff als auch von außen über zwei Drehleitern das Schadenfeuer. Hierzu mussten Teile der Dachhaut entfernt werden. Die Feuerwehr war mit rund 60 Einsatzkräften und 15 Fahrzeugen unterwegs. Während des Einsatzes verstärkten die Kameraden der Freiwillen Feuerwehr Zell am Harmersbach mit ihrer Drehleiter den Grundschutz der Stadt Offenburg. Zur Brandursache und der Schadenhöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Eingangsmeldung:

FW-OG: Laufender Einsatz: Gebäudebrand in Offenburg Bühl - starke Rauchentwicklung im Ortskern Offenburg (ots) Die FEUERWEHR OFFENBURG ist derzeit bei einem Gebäudebrand im Ortsteil Bühl im Einsatz.

Kurz vor 18.00 Uhr meldete ein Zeuge über den europaweiten Notruf 112 eine starke Rauchentwicklung aus einem Fachwerkhaus in der Bühler Straße. Die Feuerwehr bekämpft mittlerweile mit einem Großaufgebot entsprechend dem Alarmalgorithmus "2. Alarm" das Schadenfeuer im Erdgeschoss. Personen kamen nach ersten Hinweisen nicht zu Schaden, die Lage in dem zusammenhängenden Gebäudekomplex scheint derzeit unter Kontrolle.

