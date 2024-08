POL-HX: Verkehrsunfall mit zwei verletzen Personen

Beverungen-Dalhausen (ots) - Am Freitag, 9. August, kam es in einem Wohnhaus zu einem Brand im Erdgeschoß, so dass die Feuerwehr aus Dalhausen, Beverungen und Borgentreich ausrücken musste. Durch die Einsatzlage vor Ort war die Hauptstraße in Dalhausen von etwa 12:30 Uhr bis 13:50 Uhr gesperrt. Durch die Feuerwehr konnte ein Brand in einer Sauna festgestellt und gelöscht werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Da sich die Bewohnerin des Hauses (89) zum ...

