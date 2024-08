POL-HX: Trecker touchiert zwei Pkw und entfernt sich vom Unfallort

Höxter (ots) - In der Zeit von Montag, 5. August, 23 Uhr, bis Dienstag, 6. August, 10:45 Uhr, kam es in Höxter zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekanntes Fahrzeug beschädigte einen silbernen VW Up. Der genaue Unfallort ist nicht bekannt, kann jedoch auf zwei mögliche Orte eingegrenzt werden. In der Nacht auf Dienstag stand der Pkw auf der Wiesenstraße Ecke Tulpenweg in Höxter-Lüchtringen. Ab 10:30 Uhr parkte ...

mehr