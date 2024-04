Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Einbrüchen in Bad Oldesloe

Ratzeburg (ots)

29. April 2024 | Kreis Stormarn - 25./26.04.2024 - Bad Oldesloe

In der Nacht vom 25.04.24 auf den 26.04.24 kam es in einem Bürogebäude in Bad Oldesloe in der Mühlenstraße zu drei Einbrüchen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand verschafften sich die Täter zwischen 19.00 Uhr bis 05.00 Uhr auf bisher unbekannte Weise Zutritt zu dem Bürogebäude, in dem sich mehrere Firmen befinden. In zwei Fällen wurde von dort ein Fenster, in einem Fall eine Tür gewaltsam geöffnet. Es wurden Büroräume durchwühlt. Anschließend flüchtete die Täter unerkannt. Angaben zum Stehlgut können bislang noch nicht gemacht werden.

Die Polizei sucht Zeugen!

Wer hat auffällige Beobachtungen gemacht und kann Angaben zu Personen oder auch verdächtigen Fahrzeugen machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Bad Oldesloe unter der Telefonnummer 04531/5010 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell