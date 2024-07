POL-WOB: 30-Jähriger fährt Schlangenlinien und flüchtet vor Polizeikontrolle

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Vorsfelde, An der Propstei 02.07.24, 14:00 - 21:20 Uhr Unbekannte brachen am Dienstagnachmittag in eine Zahnarztpraxis in der Straße An der Propstei in Vorsfelde ein. Sie entwendeten unter anderem Bargeld und Altgold. Die Täter gelangten auf bislang unbekannte Art und Weise in das Wohn- und Geschäftsgebäude und verschafften sich durch das gewaltsame Einwirken auf die Eingangstür Zutritt ...

