Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Verkehrsdelikt

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Donnerstag (28.12.2023), gegen 02.00 Uhr, teilte ein Verkehrsteilnehmer bei der Polizei einen auffällig fahrenden Pkw in der Remboldstraße mit. Unter anderem missachtete der Pkw mehrere rote Ampeln, fuhr deutlich zu schnell und geriet mehrfach in den Gegenverkehr. Die verständigten Einsatzkräfte kontrollierten den Pkw-Fahrer an seiner Wohnanschrift und stellten drogentypische Auffälligkeiten bei dem Mann fest. Die Einsatzkräfte veranlassten deshalb eine Blutentnahme. Da der Mann mit der Blutentnahme nicht einverstanden war, musste diese mit Unmittelbaren Zwang durchgeführt werden. Gegen den Mann wird jetzt unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

