Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Zahnarztpraxis

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Vorsfelde, An der Propstei

02.07.24, 14:00 - 21:20 Uhr

Unbekannte brachen am Dienstagnachmittag in eine Zahnarztpraxis in der Straße An der Propstei in Vorsfelde ein. Sie entwendeten unter anderem Bargeld und Altgold.

Die Täter gelangten auf bislang unbekannte Art und Weise in das Wohn- und Geschäftsgebäude und verschafften sich durch das gewaltsame Einwirken auf die Eingangstür Zutritt zur Praxis. Dort durchwühlten sie die Räumlichkeiten nach sich lohnender Beute. Im Anschluss verließen sie die Zahnarztpraxis mit dem Diebesgut und flüchteten in unbekannte Richtung.

Da sich die Tat in den Nachmittags- bzw. frühen Abendstunden ereignete, hofft die Polizei auf Zeugen, die auffällige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe beobachtet haben. Sie werden gebeten, sich mit der Polizei in Wolfsburg unter der Rufnummer 05361-46460 in Verbindung zu setzen.

