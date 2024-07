Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Parkbank und Müllcontainer in Brand gesetzt - Polizei lobt Verhalten der Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Westhagen, Weimarer Straße

28.06.2024, 20.00 Uhr

Wolfsburg, Westhagen, Cottbuser Straße

29.06.2024, 05.00 Uhr

Am Freitagabend sowie am Samstagmorgen kam es im Wolfsburger Stadtteil Westhagen zu einer versuchten und einer vollendeten Sachbeschädigung durch Feuer an einer Parkbank und an Müllcontainern.

Zwei Kinder beobachten am Freitagabend, wie drei Jugendliche unter einer Parkbank in der Weimarer Straße Papier anzündeten. Als die Jugendlichen bemerkten, dass ihr Handeln entdeckt und die Polizei verständigt wurde, versuchten sie das Feuer umgehend zu löschen und flüchteten in Richtung Hallesche Straße.

Die Jugendlichen waren geschätzt zwischen 11 und 13 Jahre alt und trugen T-Shirts und kurze Hosen sowie schwarze Umhängetaschen.

Die Polizei lobt das Verhalten der Kinder, die nicht weggeschauten, sondern sofort richtig reagiert und die Polizei gerufen haben.

Am Samstagmorgen die Berufsfeuerwehr alarmiert, da in der Cottbuser Straße zwei Müllcontainer in Flammen standen. Die Container brannten vollständig ab, eine weitere Mülltonne sowie ein in der Nähe stehender Baum wurden beschädigt. Die Feuerwehr konnte den Brand vollständig löschen.

Hinweise auf einen Täter gibt es nicht.

Derzeit gehen die Ermittler nicht von einem Tatzusammenhang aus.

Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell