POL-WOB: Ein Verletzter bei Kellerbrand - Polizei beschlagnahmt Brandort

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Fallersleben, Neues Feld

30.06.2024, 06.53 Uhr

Aus bisher unbekannter Ursache kam es am Sonntagmorgen zu einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Neues Feld im Wolfsburger Ortsteil Fallerleben. Dabei wurde ein 62 Jahre alter Mann leicht verletzt. Es entstand hoher Sachschaden.

Nach bisherigen Erkenntnissen nahm ein 62-Jähriger Anwohner am frühen Sonntagmorgen Brandgeruch in dem Mehrfamilienhaus wahr. Bei einer näheren Inaugenscheinahme des Kellers entdeckte er starken Rauch und verständigte die Berufsfeuerwehr. Diese rückte umgehend mit mehreren Fahrzeugen aus und begann mit den Löscharbeiten. Zu diesem Zeitpunkt hatten sich schon einige Bewohner des Hauses in Sicherheit bringen können, vier Mieter wurden von der Berufsfeuerwehr mit Atemschutzmasken aus ihren Wohnungen begleitet.

Der 62-Jährige erlitt eine Rauchgasintoxikation und wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum Wolfsburg gefahren, alle anderen Mieter blieben unverletzt.

Das Feuer konnte schnell gelöscht werden, jedoch sind die Wohnungen durch die starke Verrußung derzeit nicht bewohnbar. Die Mieter wurden bis auf weiteres durch den Vermieter in einem Hotel untergebracht.

Die Brandursache ist derzeit nicht bekannt. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an.

