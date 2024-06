POL-WOB: Einbruch in Sozialstation - Täter kommen über ein Fenster

Schöningen (ots) - Schöningen, Markt 25.06.2024, 01.03 Uhr Ein 34 Jahre alter Mann aus Helmstedt wurde in der Nacht zu Dienstag vor einem Kiosk in der Straße Markt in Schöningen von einem 16-Jährigen mit einem Taschenmesser schwer verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen hielten sich gegen 01.00 Uhr mehrere Personen vor dem Kiosk in der Schöninger Innenstadt auf. ...

