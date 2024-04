Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaustein - Von der Straße abgekommen

Schwere Verletzungen erlitt eine Rollerfahrerin am Sonntag bei Blaustein.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 12.30 Uhr zwischen Bermaringen und Temmenhausen. Die 55-jährige Fahrerin eines Piaggio Leichtkraftrollers kam in einer Linkskurve nach rechts von der Straße ab. Sie stürzte von ihrem Zweirad und blieb in einem Acker liegen. Mit schwereren Verletzungen kam sie in ein Krankenhaus. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 4.500 Euro.

