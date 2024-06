Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Unbekannter Täter verletzt 32-Jährigen - Ermittler hoffen auf Zeugenhinweise

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Porschestraße

22.06.2024, 21.00 Uhr

Am Samstagabend wurde ein 32 Jahre alter Mann aus Hildesheim von einem unbekannten Täter in der Wolfsburger Fußgängerzone verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sich der Hildesheimer mit einem Freund und einer 25-jährigen Bekannten unter dem Glasdach am Hugo-Bork-Platz auf, als ihnen zwei Frauen und ein Mann entgegenkamen. Die 25-Jährige ging zu den Frauen, die ihr bekannt waren. Plötzlich schrie der unbekannte Mann die 25-Jährige an, so dass ihre Begleiter sich schützend zu ihr stellten. Unvermittelt griff dann der unbekannte Täter den 32-Jährigen an und schlug ihm mit der Faust ins Gesicht. Danach entfernte sich der Unbekannte. Der Hildesheimer wurde dabei leicht verletzt und musste mit einem Rettungswagen ins Klinikum gefahren werden.

Nun hoffen die Ermittler auf Zeugen, die sich am Samstagabend in der Fußgängerzone, insbesondere im Bereich des Glasdaches, aufhielten und das Tatgeschehen mitbekommen haben. Hinweise bitte an das 1. Fachkommissariat in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell