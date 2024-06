Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Gefährdung des Bahnverkehrs und Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Sandkamp, Stellfelder Straße, Bahnübergang 10.05.2024, 15.00 Uhr

Ein unbekannter Pkw-Fahrer kollidierte am Freitagnachmittag, 10.05.2024, mit einer Bahnschranke in der Stellfelder Straße Ecke Tappenbecker Straße im Wolfsburger Ortsteil Sandkamp und verließ danach unerlaubt den Unfallort.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein bisher unbekannter Pkw-Fahrer am Nachmittag des 10.Mai die Tappenbecker Landstraße und bog in die Stellfelder Straße ein. Dabei kollidierte er aus bisher unbekannter Ursache mit der auf der Strecke befindlichen, geschlossenen Bahnschranke. Daraufhin stiegen zwei Insassen aus, drückten den Schrankenarm hoch und stiegen wieder in das Fahrzeug. Der Pkw überquerte dann den Bahnübergang weiter in Richtung Sandkamp.

An der Bahnschranke entstand erheblicher Sachschaden.

Laut bisheriger Zeugenangaben handelt es sich bei dem Pkw um einen hellblauen Fiat (vermutlich 500).

Da zu dem Zeitpunkt mehrere weitere Fahrzeuge vor dem Bahnübergang gestanden haben, hoffen die Ermittler, dass sich Zeugen melden, die konkreter Angaben zu dem Pkw und den Insassen machen können.

Hinweise bitte an die Polizeistation in Fallersleben unter der Telefonnummer 05362/947410

