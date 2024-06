Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Körperverletzung in Gaststätte "K2 Life"

Manderscheid (ots)

Am Samstag, 08.06.2024, zwischen 01.30 Uhr und 02.00 Uhr kam es in der neuen Gaststätte "K2 Life" in Manderscheid, Kurfürstenstraße, zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Eine Gruppe von mehreren alkoholisierten Personen besuchte die Gaststätte. Nach einer Meinungsverschiedenheit mit der Bedienung wurden einige Personen aus der Gruppe aggressiv, einer warf ein Glas gegen die Wand und andere griffen den Gastwirt an. Der Gastwirt wurde leicht verletzt. Die beteiligten Gäste und andere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Wittlich in Verbindung zu setzen.

