POL-NE: Kabelbrand führt zu Einsatz der Polizei und Feuerwehr

Grevenbroich - Dormagen (ots) - Am Freitag (26.04.), gegen 22:50 Uhr, bestreiften Polizisten einen Fußweg zwischen der Konrad-Thomas-Straße und der Von-Droste-Straße in Grevenbroich, als ihnen ein 38- jähriger Mann mit einem Kleinkraftrad entgegenkam. Die Beamten entschieden sich für eine Kontrolle des Mannes und fanden in seinem mitgeführten Rucksack Drogen auf. ...

