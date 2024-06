POL-WOB: Taschendiebstähle - Polizei gibt Präventionstipps

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Vorsfelde, Neuhäuser Straße 26.06.2024, 21.20 Uhr bis 27.06.2024, 07.15 Uhr Unbekannte Täter brachen zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen in die Sozialstation in der Neuhäuser Straße in Vorsfelde ein. Ob Diebesgut erlangt wurde ist derzeit nicht bekannt. Eine Mitarbeiterin stellte am Donnerstagmorgen zu Beginn ihrer Arbeit fest, dass mehrere Schränke in den Büroräumen der ...

mehr